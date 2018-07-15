بالصور.. تخريج الدفعة الثانية من الحرس الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 10:31 مساء
حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي بمركز تدريب شهداء عين زارة

أقيم اليوم الأحد بمركز تدريب شهداء عين زارة، حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي، وذلك في حضر العميد محمد لاكري آمر الحرس الرئاسي المكلف، وآمر اللواء الثالث مشاة، وآمر وضباط مركز تدريب شهداء عين زارة، وضباط من الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى أهالي الخريجين.

وأشار بيان لصفحة الحرس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ الحفل بدأ بالتلاوة القرءانية والنشيد الوطني وكلمات الحضور، كما جرى استعراض كراديس الخريجين الذين التحقوا بمركز التدريب وخضعوا للتدريب لمدة أربعة أشهر.

وأضاف البيان أن عناصر الدفعة تلقوا خلال عملية التدريب الفنون العسكرية والقتالية والقوانين العسكرية ومبادئ حقوق الإنسان وبرامج الوعظ والإرشاد الديني ومحاضرات في التنمية البشرية، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والرياضي.

وبعد العرض العسكري والرياضي وتكريم أوائل الخريجين أدى الخريجون القسم القانوني، في مشهد وصفه البيان بـ«العزم والإصرار على خدمة بلدهم والمحافظة على أمنها وسلامة أراضيها ولاءهم لله وحده ومن ثم الوفاء للوطن».
وكانت حكومة الوفاق أطلقت في يوليو 2017 أول تدريب لقوات نظامية تابعة لها في إطار تأمين العاصمة، حيث جرى الإعلان عن تشكيل قوات الجهاز من ضباط وضباط صف وجنود نظاميين من مختلف مناطق البلاد.

حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي بمركز تدريب شهداء عين زارة
حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي بمركز تدريب شهداء عين زارة
حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي بمركز تدريب شهداء عين زارة
حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي بمركز تدريب شهداء عين زارة
حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي بمركز تدريب شهداء عين زارة
حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي بمركز تدريب شهداء عين زارة
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