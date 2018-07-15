السفير الإيطالي يبحث مع رئيس مؤسسة الاستثمار سبل تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة

اجتمع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، بحسب ما أعلنه في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر».

وقال بيروني إن هناك «جهودًا مشتركة لزيادة حجم تدفق الاستثمارات بين ليبيا وإيطاليا». موضحًا أنه تناقش مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار «حول الخطوات العملية لتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لإحياء النمو الاقتصادي».

وأضاف السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أنه أكد لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود «أيضًا على التزام إيطاليا لمساعدة ليييا في حماية أصولها المالية».