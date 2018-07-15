السفير الإيطالي يبحث مع رئيس مؤسسة الاستثمار سبل تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 10:22 مساء

اجتمع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، بحسب ما أعلنه في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر».

وقال بيروني إن هناك «جهودًا مشتركة لزيادة حجم تدفق الاستثمارات بين ليبيا وإيطاليا». موضحًا أنه تناقش مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار «حول الخطوات العملية لتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لإحياء النمو الاقتصادي».

وأضاف السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أنه أكد لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود «أيضًا على التزام إيطاليا لمساعدة ليييا في حماية أصولها المالية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تُــحيي الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل
دولى
«الزعيم» يختار إيهاب جلال مدربًا له
رياضة محلية
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
بالصور.. ليبيا تتسلم «الطائرة الرئاسية» بعد صيانتها في السودان
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
موغيريني تكشف تفاصيل لقائها السراج وسيالة في طرابلس
ليبيا
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك