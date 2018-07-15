معيتيق وغسان سلامة يبحثان ملف الإصلاح الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 09:41 مساء
غسان سلامة يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة استقبل في طرابلس نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وذلك بحضور نائبة المبعوث للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع «تويتر» إلى أن الطرفين تباحثا في «الإجراءات العملية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، التطورات السياسية في ليبيا».

وكان اجتماع عُــقد في تونس مؤخرًا انتهى إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بهدف انتشال الاقتصاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها عن مسارين لإجراءات الإصلاح الاقتصادي هما «زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي»، و«إعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء»، دون أن يقدم مزيدًا عن كيفية تطبيق تلك الإجراءات أوالبنود الأخرى بشأنها.

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