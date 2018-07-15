بلديات المنطقة الشرقية: لن نسلم مجالسنا «إلا لأعضاء منتخبين من الشعب»

اجتماع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية المنتخبين في طبرق. (بوابة الوسط)

أكد أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية المنتخبون، اليوم الأحد، أنه «لا شرعية إلا للمجالس البلدية المنتخبة من الشعب» وأنهم لن يسلموا «المجالس البلدية الحالية إلا لأعضاء منتخبين من الشعب وفق ما نصت عليه اللوائح والقرارات والقوانين».

جاء ذلك في نصِّ البيان الذي صدرعقب الاجتماع الموسع لأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بفندق دار السلام في مدينة طبرق، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم «التام والقاطع لقرار مجلس وزراء الحكومة الموقتة الذي يحمل رقم (262) لسنة 2018 والذي ينصُّ على تكليف رؤساء المجالس البلدية بتسيير مهام البلديات التي انتهت ولايتها» لافتين إلى «أن هذا القرار مخالف لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية».

كما أكد أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية في البيان رفضهم «الشديد لتكليف عمداء بلديات غير منتخبين لتسيير أمور البلديات وإبعاد المنتخبين الشرعيين عن الساحة».

وبارك أعضاء المجالس البلدية انتصارات الجيش في مدن درنة وبنغازي ومناطق الهلال النفطي، مشيدين بدور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ومن معه في تخليص المنطقة الشرقية من الإرهاب والتطرف.

يشار إلى أن الإجتماع حضره أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية الممتدة من إمساعد إلى خليج السدرة ويزيد عددهم عن 50 عضوًا.