بلديات المنطقة الشرقية: لن نسلم مجالسنا «إلا لأعضاء منتخبين من الشعب»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بنى علي | الأحد 15 يوليو 2018, 09:25 مساء
اجتماع أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية المنتخبين في طبرق. (بوابة الوسط)

أكد أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية المنتخبون، اليوم الأحد، أنه «لا شرعية إلا للمجالس البلدية المنتخبة من الشعب» وأنهم لن يسلموا «المجالس البلدية الحالية إلا لأعضاء منتخبين من الشعب وفق ما نصت عليه اللوائح والقرارات والقوانين».

جاء ذلك في نصِّ البيان الذي صدرعقب الاجتماع الموسع لأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بفندق دار السلام في مدينة طبرق، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم «التام والقاطع لقرار مجلس وزراء الحكومة الموقتة الذي يحمل رقم (262) لسنة 2018 والذي ينصُّ على تكليف رؤساء المجالس البلدية بتسيير مهام البلديات التي انتهت ولايتها» لافتين إلى «أن هذا القرار مخالف لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية».

كما أكد أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية في البيان رفضهم «الشديد لتكليف عمداء بلديات غير منتخبين لتسيير أمور البلديات وإبعاد المنتخبين الشرعيين عن الساحة».

وبارك أعضاء المجالس البلدية انتصارات الجيش في مدن درنة وبنغازي ومناطق الهلال النفطي، مشيدين بدور القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ومن معه في تخليص المنطقة الشرقية من الإرهاب والتطرف.

يشار إلى أن الإجتماع حضره أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية الممتدة من إمساعد إلى خليج السدرة ويزيد عددهم عن 50 عضوًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تُــحيي الذكرى الثانية للانقلاب الفاشل
دولى
«الزعيم» يختار إيهاب جلال مدربًا له
رياضة محلية
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
بالصور.. ليبيا تتسلم «الطائرة الرئاسية» بعد صيانتها في السودان
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
موغيريني تكشف تفاصيل لقائها السراج وسيالة في طرابلس
ليبيا
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك