وزير التعليم يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة «امتحان اللغة الإنجليزية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 09:14 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، مساء اليوم الأحد اجتماعًا طارئًا باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات واللجنة المركزية للإشراف على سير الامتحانات بجامعة طرابلس، وذلك على خلفية احتجاج عدد من طلاب مرحلة الشهادة الثانوية الممتحنيين بمقار الجامعة؛ بسبب ما وصفوه بـ«صعوبة» أسئلة مادة اللغة الإنجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر، حسب قولهم.

وأشار بيان نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أنّ الوزير طمأن جميع الطلبة الذين لم يستكملوا المنهج المقرر لمادة اللغة الإنجليزية بأن الوزارة ستكلف إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها بالمناطق لتحديد وحصر جميع المدارس التي لم تستكمل المقررات، مؤكدًا أن الوزارة ستأخذ بنتائج تقارير الحصر بعين الاعتبار عند رصد درجات الطلاب.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في اليوم الثاني لسير عملية الامتحانات، التي تواصل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني رصد أدائها ميدانيًا بالكليات والمعاهد العليا.

لكنّ عددًا من الطلبة أبدى عدم رضاه عن مستوى أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، معتبرين أن الأسئلة لم تراعِ الفروق الفردية بين الطلبة، بالإضافة إلى احتجاجهم على تضمن الامتحان مخصصات لم يستكمل الطلاب دراستها.

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