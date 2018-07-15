«الرئاسي» يخصص 66.12 مليون دينار للمفوضية العليا للانتخابات

المفوضية العليا للانتخابات

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تخصيص 66.12 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

ونصَّ قرار «الرئاسي» الذي نشرته صفحة حكومة الوفاق الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على تخصيص 66.12 مليون دينار، حتى تشرع المفوضية العليا للانتخابات في التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأشار القرار إلى أن المبلغ المخصص يتم خصمه «من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة»، كما نص على العمل بـ«هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه».

وتتفق الأطراف الليبية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.