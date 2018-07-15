إعادة فتح معبر رأس جدير من الجانب الليبي

معبر رأس جدير الحدودي

أعلن حافظ معمر الناطق السابق باسم معبر رأس جدير الحدودي، إعادة فتح المعبر من الجانب الليبى؛ بناءً على تعليمات وزير الداخلية.

وجاء قرار وزارة الداخلية الليبية، في أعقاب عقبات واجهت المسافرين الليبيين إلى الجانب التونسي الذين تعرضوا لمضايقات من قبل معتصمين تونسيين في منطقة بنقردان.

وفي وقت سابق أرجعت إدارة المعبر إغلاق منفذ رأس جدير بسبب «تعرض المسافرين الليبيين إلى اعتداءات في منطقة الزكرة بعد الحدود التونسية مباشرة، ما دفعهم إلى إغلاق المعبر الحدودي».

وكان بعض التونسيين من القرى الحدودية أعاقوا حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، للضغط على السلطات الليبية، والسماح لهم بتهريب السلع المدعومة، عبر منفذ رأس جدير.

جاء ذلك في أعقاب نشر لجنة أزمة الوقود والغاز على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لاحتجاجات كبيرة وعمليات لإغلاق الطريق بسبب منع عمليات التهريب في مدينة بنقردان التونسية واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة عليها بفتح التهريب.