باشاغا: ناقشنا مع سلامة وويليامز الوضع السياسي والخطوات القادمة

اجتماع وفد مصراتة مع سلامة وويليامز بمقر البعثة الأممية في طرابلس. (البعثة الأممية)

كشف عضو لجنة الحوار السياسي بمصراتة، فتحي باشاغا، جانبًا من مناقشات وفد مصراتة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز الذي جرى صباح اليوم الأحد بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء اليوم، «اجتمعنا اليوم مع الدكتور غسان سلامة المبعوث الخاص ونائبته السيدة ستيفاني ويليامز في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس حول تطورات الوضع السياسي الحالي والخطوات القادمة، وأيضًا مناقشة الإصلاح الاقتصادي وكيفية تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الليبيون».

وأشار باشاغا إلى أن الاجتماع مع مسؤولي البعثة الأمية كان «للتشاور قبل الإحاطة في الجلسة المفتوحة والجلسة المغلقة لمجلس الأمن»، التي سيقدم خلالها المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا للدول الأعضاء.

ووصف عضو لجنة الحوار السياسي بمصراتة فتحي باشاغا اجتماعهم مع مسؤولي البعثة الأممية بأنه «كان مهمًّا وإيجابيًّا»، منوهًا إلى أن هناك «خطوات قادمة للإصلاح تشمل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي».

وكان سلامة ونائبته ستيفاني التقيا اليوم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مكتبه بطرابلس، وبحثا معه تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.