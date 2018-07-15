مديرية أمن بني وليد تنفي مقتل مواطن من مزدة داخل حدودها الإدارية

سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت مديرية الأمن في بني وليد، اليوم الأحد، مقتل مواطن من بلدة مزدة غرب البلاد داخل الحدود الإدارية للمدينة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء نفي المديرية ردًّا على ما تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث جريمة قتل لشخص من مزدة يدعى أحمد علي زايد، قيل إنه قُـتل داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وقالت مديرية أمن بني وليد: «إننا ننفي بشكل قاطع وجازم هذه الإشاعة، التي لا يعدو كونها مجرد إشاعة مغرضة، الغرض منها خلق مشاكل بين بعض القبائل وزيادة حجم الفرقة بين الأخوة».

وطالبت المديرية «أي مواطن لديه أي دليل أو إثبات للجريمة بضرورة التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو التوجه إلى النيابة العامة».

يشار إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت صورة لمواطن من مدينة مزدة قالت إنه قُـتل في مدينة بني وليد من قبل تجار أعضاء البشر.