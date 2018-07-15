عماري يبحث مع سفير تركيا ملف الجرحى وعودة الطيران واستئناف عمل الشركات

لقاء عماري زايد مع سفير تركيا لدى ليبيا.

ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع سفير تركيا لدى ليبيا محمد دوغان، ملف الجرحى الليبيين في تركيا وكيفية تذليل العراقيل التي تواجههم، وعودة الخطوط التركية، واستئناف عمل الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة.

وقدم عماري، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، تهانيه بـ«فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية للجمهورية التركية وانتقال تركيا للنظام الرئاسي»، مؤكدًا «عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتركيا»، معبرًا في الوقت نفسه عن تقديره لدعم تركيا مسار التوافق في ليبيا، وتطلعها لتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عُـقد بديوان مجلس الوزراء المواضيع ذات الشأن السياسي والأمني والاقتصادي، كما جدد السفير دوغان استمرار دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد