السراج: حكومة الوفاق ستدعم توسيع نطاق عمل «يونيسيف» في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بالممثل الخاص لليونيسيف عبدالرحمن غندور

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس، بالممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونيسيف» عبدالرحمن غندور.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك»، دور المنظمة في مساعدة الجهات المختصة في ليبيا للتغلب على المشاكل التي تواجه الأطفال، خاصة أطفال المواطنين النازحين في مجال الصحة وحملات التطعيم وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى مجال التعليم وترميم المدارس.

من جانبه أكد السراج أن الاهتمام بالأطفال يعد أولوية في عمل حكومة الوفاق الوطني، وأن الحكومة ستدعم جهود اليونسيف والمساعدة على توسيع نطاق عملها في ليبيا وفقًا للاحتياجات.