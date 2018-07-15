المجلس الأعلى للتعليم العالي يعقد اجتماعه الرابع في البيضاء‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 15 يوليو 2018, 07:23 مساء

عُـقد بفندق «التلال» شمال مدينة البيضاء شرق البلاد، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للتعليم العالي برئاسة وزير التعليم في الحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة أحمد الزروق لـ«بوابة الوسط»، الأحد، إن الاجتماع حضرته وكيلة الوزارة الدكتورة فاطمة الغالي، ورؤساء الجامعات الليبية وعدد من مديري الإدارات.

وأضاف أن الاجتماع نقاش ملاحظات الجامعات حول قانون الجامعات الجديد ومقترح إنشاء كلية للدراسات العليا، المقدم من جامعة محمد بن علي السنوسي، ومقترح استفادة الجامعات من الإيرادات والموارد الذاتية بالجامعات، المقدم من جامعة عمر المختار.

كما بحث كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2017م بشأن اتخاذ ما يلزم قانونًا لتنظيم مدة إقامة (طلبة الماجستير والدكتوراة) في بلد الدراسة بالخارج، المقدم من مركز ضمان الجودة واعتماد المؤهلات العلمية، إضافة إلى عرض ومناقشة عدد الوحدات الدراسية للشهادات الجامعية وفقًا للقرار رقم (153) لسنة 2013م، المقدم أيضًا من مركز ضمان الجودة واعتماد المؤهلات العلمية.

وأشار الزروق إلى أن الحاضرين عرضوا مذكرة بشأن تفادي اعتماد الشهادات العليا (الماجستير بتقدير مقبول) وفقًا للائحة رقم (501) لسنة 2010م، المقدمة من مركز ضمان الجودة واعتماد المؤهلات العلمية، وعرض مذكرة مقدمة من المركز ذاته بشأن آلية اعتماد الزمالة الليبية في التخصصات الطبية.

كما ناقش الاجتماع مقترح تطوير كليات التربية، المقدم من لجنة دراسة توحيد المناهج بكليات التربية، ومقترح إنشاء مكاتب مختصة بالإرشاد النفسي وذوي الاحتياجات الخاصة، المقدم من جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، ومقترح إنشاء كلية العلوم الجنائية بالجامعات المقدم من وزارة العدل، ومقترح اعتماد مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة المقدم من جامعة طبرق.

وقال الزروق إن من بين الملفات المعروضة في الاجتماع الموسع توحيد مفردات المواد الدراسية بالجامعات، المقدم من جامعة إجدابيا، ومقترح توحيد الجامعات المفتوحة، المقدم من جامعة الزنتان المفتوحة، ومدى إمكانية استجلاب أعضاء هيئة تدريس للجامعات والمعاهد العليا المقدم من جامعة إجدابيا.

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