بالصور.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية وسط شكاوى من الأسئلة

امتحانات الشهادة الثانوية تتواصل لليوم الثاني على التوالي داخل قاعات الكليات والمعاهد.

أدى طلاب الشهادة الثانوية، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في اليوم الثاني لسير عملية الامتحانات، التي واصل وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل زياراته الميدانية لمتابعتها بالكليات والمعاهد العليا بمناطق حي الأندلس وجنزور.

وشملت زيارة عبدالجليل، وفق بيان للوزارة، كلية تقنية الحاسوب والمعهد المتوسط للمهن الشاملة بنات، الواقعتين داخل نطاق بلدية حي الأندلس، وكذلك كلية القانون وكلية التقنية الهندسية، والأكاديمية الليبية للدارسات العليا والجامعة المفتوحة الواقعة داخل نطاق بلدية جنزور.

واستمع الوزير لملاحظات الطلبة من حيث وضعية الأسئلة ومدى ملاءمتها لمستوياتهم الدراسية، والصعوبات التي واجهتهم داخل القاعات الامتحانية، حيث أبدى عدد من الطلبة عدم رضاهم عن مستوى أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، معتبرين أن الأسئلة لم تراعِ الفروق الفردية بين الطلبة، لكن الوزير حثّ جميع الطلاب على عدم التسرع أو التوتر، والتأني وأخذ الوقت الكافي قبل الإجابة عن أي سؤال.

وخلال جولته الميدانية التقى الوزير عددًا من أولياء أمور الطلبة واستمع لملاحظاتهم وآرائهم حول التنظيم الجديد للامتحانات، وطمأن أولياء الأمور كافة بأن الوزارة حرصت من خلال ترتيباتها الجديدة للامتحانات على ضمان توفير المناخ المناسب للطلاب داخل قاعات الامتحان، مؤكدًا أن كل الإجراءات التنظيمية التي جرى وضعها للامتحانات تصب في مصلحة الطلاب وليس لترسيبهم كما يروج له.

وأشاد الوزير بجهود اللجان القائمة على الامتحانات والجهات الأمنية في تسهيل الحركة المرورية بالطرقات المؤدية إلى مواقع الامتحانات وتأمين رؤساء وأعضاء اللجان، وكذلك تأمين القاعات الامتحانية.

وأوضح أن الوزارة أرسلت في رسائل نصية قصيرة رقمًا خاصًّا لكافة الطلبة الممتحنين عبر الشرائح الهاتفية التي سلمتها لهم مؤخرًا للتواصل مع الوزارة في أي صعوبة أو إشكالية قد تواجههم طيلة فترة الامتحانات.

يشار إلى أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا لإجراء الامتحانات داخل الكليات التي تم زيارتها بلغ نحو 3108 طلاب وطالبات، كما تطلق وزارة التعليم هذه الأيام سلسلة من الزيارات الميدانية لمتابعة سير الامتحانات لتدارك أي معوقات أو خروقات قد تحدث.

امتحانات الشهادة الثانوية تتواصل لليوم الثاني على التوالي داخل قاعات الكليات والمعاهد.

امتحانات الشهادة الثانوية تتواصل لليوم الثاني على التوالي داخل قاعات الكليات والمعاهد.

امتحانات الشهادة الثانوية تتواصل لليوم الثاني على التوالي داخل قاعات الكليات والمعاهد.

امتحانات الشهادة الثانوية تتواصل لليوم الثاني على التوالي داخل قاعات الكليات والمعاهد.