السراج يوجه بتوفير مصادر تمويل عاجلة لمشاريع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 06:11 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث ملف الكهرباء.

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، بمقر المجلس بطرابلس، اجتماعًا طارئًا ضم كلاً من وزير المالية ومدير إدارة الميزانية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

ورئيس لجنة الأزمة طرابلس ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالشركة العامة للكهرباء.

واستعرض الاجتماع وفق بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك» الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والإجراءات المتخذة حيالها.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتمكين الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ مشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية، بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في ليبيا.

وأصدر السراج، وفق البيان، تعليماته إلى وزيري التخطيط والمالية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للاتفاق وبشكل عاجل على توفير مصادر لتمويل مشاريع الكهرباء.

كما تضمنت تعليمات السراج الشروع الفوري في معالجة مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل وموقت في كافة المناطق إلى حين استكمال المشروعات المستهدفة التي تكفل معالجة هذه المشكلة بشكل جذري ونهائي.

لا تزال المدن الليبية تعاني استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

وتحاول الشركة العامة للكهرباء حل المشكلات وإجراء عمليات صيانة وإنشاء مشاريع جديدة في محاولة لسد العجز في الشبكة، حيث اضطرت خلال الفترات السابقة لتفعيل برنامج طرح الأحمال؛ بسبب فقدان الشبكة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية ودخول فصل الصيف.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث ملف الكهرباء.
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