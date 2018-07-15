جلالة يبحث مع مسؤول أممي التعاون لتحديث بيانات وتعداد النازحين

وزير شؤون النازحين والمهجَّرين يلتقي مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

التقى وزير شؤون النازحين والمهجَّرين يوسف جلالة، اليوم الأحد، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون في تحديث التقارير بخصوص تعداد النازحين وآلية التسجيل وتطويرها مع المؤسسات الحكومية.

واستعرض اللقاء، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور مدير مكتب الهيئة الليبية للإغاثة فرع طرابلس، أنشطة المفوضية في ليبيا بشأن الدعم الإنساني للنازحين بالداخل والمناطق العائدين منها مؤخرًا، إضافة إلى المساهمة في دعم تهيئة الخدمات الأساسية لمناطق العودة، خاصة مدينة تاورغاء والتقييم الميداني لبناء مشاريع دعم تتناسب مع أولويات وزارة الدولة.

وأشاد جلالة بجهود المفوضية في توفير الدعم الإنساني للنازحين والعائدين، والعمل من خلال مؤسسات الدولة المعنية كالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أنه سيكون هناك مزيد من التنسيق خلال الفترة المقبلة على صعيد التقارير المعنية بالبيانات عن النازحين وآليات التسجيل للعائدين بشكل منسق مع كافة المؤسسات الوطنية.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجَّرين، وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء - مصراتة، ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة للقيام بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء للوقوف على الاحتياجات وتقييم حالة الخدمات الأساسية لتهيئتها بالشراكة مع باقي الوكالات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين.

وزير شؤون النازحين والمهجَّرين يلتقي مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وزير شؤون النازحين والمهجَّرين يلتقي مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.