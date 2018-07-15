موظفو الكهرباء بالجنوب يطالبون «الرئاسي» بعقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة

طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة، وفق بيان أصدروه خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في مدينة سبها.

وأوضح موظفو الشركة في البيان أنهم سيطالبون في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء بإعفاء مجلس إدارة الشركة الحالي وتكليف مجلس جديد يتكون من الخبرات والكوادر الفنية التي تم إقصاؤها وتهميشها من قبل المجلس الحالي.

كما يطالب موظفو الشركة في الجنوب بـ«انتخاب نقابة للعاملين بأسرع وقت ممكن»، مشيرين إلى أن وقفة اليوم هي امتداد للوقفات الاحتجاجية السابقة التي نظموها الأيام الماضية، ولم تلقَ أي اهتمام من جانب المسؤولين.

وأرجع موظفو الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية، في بيانهم سبب عدم استقرار التيار الكهربائي هذه الأيام على مستوى ليبيا، إلى عدم قدرة مجلس إدارة الشركة الحالي على إدارة الأزمة.