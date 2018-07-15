غسان سلامة سيقدم إحاطة جديدة عن ليبيا أمام مجلس الأمن غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 05:49 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

يُقدِّم مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، غدًا الاثنين، إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في ليبيا.

وكانت آخر إحاطة قدّمها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 21 من مايو الماضي، ركز خلالها على ملف الانتخابات الليبية وأهمية وضع جدول زمني لها.

بينما تأتي الإحاطة الجديدة المزمع تقديمها غدًا عقب أحداث شهدها الداخل الليبي، خاصة الأحداث الأمنية بمنطقة الهلال النفطي.

وهذه أول إحاطة من البعثة الأممية منذ تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز نائبًا لرئيس البعثة للشؤون السياسية.

ويحاول سلامة تنفيذ خطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

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