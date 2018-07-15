تونس تحدد القيمة المالية الدنيا لتملك الليبيين عقارات

الجزائر - بوابة الوسط- عبد الرحمن أميني | الأحد 15 يوليو 2018, 03:45 مساء
رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد. (فرانس برس)

أصدرت الحكومة التونسية مذكرة تخول الليبيين والجزائريين تملك العقارات في تونس، بشرط أن يكون أدنى سقف لقيمتها في حدود 300 ألف دينار تونسي، ودون الحصول على رخصة من الوالي.

وحددت الحكومة قيمة المبلغ المذكور والذي يصل إلى 114 ألف دولار أميركي، وفق ما نقلت جريدة «آخر خبر أونلاين» التونسية اليوم الأحد. 

ويجيز القانون التونسي للأجانب اقتناء العقارات، شرط ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية.

ويخص القانون في تونس مواطني ليبيا والجزائر والمغرب بامتيازات ترتيبية، إذ أجاز لهم شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964.

وتكشف اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، أن عدد أملاك الليبيين في تونس قُدّرت سنة 2015 بحوالي 200 ألف مسكن، بما يقارب 6% من عدد المساكن الإجمالي في البلاد.

وطالبت اللجنة بتشديد الرقابة على التدفقات المالية التي توجه نحو اقتناء العقارات، خوفًا من أن يتحول القطاع إلى ميدان لتبييض الأموال.

ويعتبر مراقبون في الشأن الاقتصادي بتونس هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق الجهود المبذولة للتخفيف تدريجيًا من تعقيد إجراءات تمليك الأجانب، واستجابة لطلبات الباعثين العقاريين وبحثًا عن مصادر جديدة للعملة الأجنبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. ليبيا تتسلم «الطائرة الرئاسية» بعد صيانتها في السودان
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
«جريدة الوسط»: مطالب ما بعد انفراج أزمة «الهلال النفطي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك