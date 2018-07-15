وكيل تعليم «الوفاق» يكشف أسباب تظاهر 100 طالب بجامعة طرابلس

القاهرة ـ بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 15 يوليو 2018, 03:38 مساء
صور متداولة لتظاهر طلاب التعليم الخاص داخل حرم جامعة طرابلس. (الإنترنت)

تظاهر حوالي 100 طالب من «التعليم الخاص»، داخل حرم جامعة طرابلس، اعتراضًا على عقد الامتحانات داخل الجامعة، مطالبين بإجرائها داخل مدارسهم.

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عادل جمعة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إنه تم السماح للطلاب بالتظاهر السلمي، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة يتم تصحيحها في إدارة الامتحانات.

وأشار إلى تقدم 9400 طالب لامتحانات الشهادة الثانوية في مدينة طرابلس، نافيًا ما نشر حول إطلاق الرصاص من قبل الجهات الأمنية.

ودعا وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة.

صور متداولة لتظاهر طلاب التعليم الخاص داخل حرم جامعة طرابلس. (الإنترنت)
صور متداولة لتظاهر طلاب التعليم الخاص داخل حرم جامعة طرابلس. (الإنترنت)
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