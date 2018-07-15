السراج يبحث وضع حلول لأزمات بلدية قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 03:07 مساء
السراج خلال استقباله وفدًا من بلدية قصر بن غشير. (صورة من المكتب الإعلامي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، وفداً ضم عضو مجلس النواب عن بلدية قصر بن غشير محمد بشير الفيرس، وعميد البلدية محمد الصكوح وعدد من أعضاء المجلس البلدي، لبحث  حلول لما تعانبيه البلدية من مشاكل ومختنقات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن السراج اطلع على أوضاع المرافق في البلدية، ومشاكل البنية التحتية، وما خلفته الاشتباكات الأخيرة بالمنطقة من أضرار لعدد من المباني.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي «المشاكل المعروضة»، فيما أصدر تعليماته لجهات الاختصاص للتقييم والبدء في حل تلك المختنقات، وفقًا للأولويات التي عرضها الوفد.

ووضع السراج البلدية، ضمن برنامج زياراته الميدانية، للاطلاع مباشرة على أوضاعها.

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