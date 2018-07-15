مؤسسة النفط: وقفة احتجاجية غدًا تنديدًا بخطف عاملين في «الشرارة»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعد | الأحد 15 يوليو 2018, 03:01 مساء
حقل الشرارة النفطي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تنظم المؤسسة الوطنية للنفط وقفة احتجاجية كبرى أمام مقرها الرئيسي غدًا الاثنين تنديدًا بخطف العاملين بحقل الشرارة النفطي.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي بالمؤسسة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والموظفين ومجالس الإدارات بالشركات التابعة للمؤسسة، ونقابات قطاع النفط، سينظمون الوقفة.

كان مسلحون مجهولو الهوية، اقتحموا المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح أمس، وخطفوا أربعة موظفين، أُطلق اثنان منهم فيما بعد.

وجرى إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين، كإجراء احترازي، وفق المؤسسة.

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