نقص الغاز يتسبب في انقطاع الكهرباء على المنطقة الشرقية

أرجع مدير إدارة التحكم بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد العرفي انقطاع التيار الكهربائي لساعات على مدن ومناطق شرق البلاد إلى نقص كميات الغاز من قبل شركة سرت لمحطتي كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي الغازيتين.

وقال العرفي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنهم اضطروا إلى تخفيض الإنتاج وطرح الأحمال بما يتماشى مع كمية الغاز المتوافرة، مؤكدًا أن العجز بمحطة شمال بنغازي يتراوح من 50 إلى 100 ميغاوات، لكن طرح الأحمال يعتمد أيضًا على درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة.

وأوضح مدير إدارة التحكم بالمنطقة الشرقية أن محطة الحديقة ببنغازي تعرضت صباح أمس السبت إلى أعطال في ثلاثة محولات وكوابل، مما تسبب في انقطاع الكهرباء على عدة مناطق وأحياء لساعات.

ودعا العرفي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين لا يدفعون الجباية الشهرية إلى الشركة العامة للكهرباء منذ سنوات.

وطالب صغار المستهلكين بسداد المديونيات المستحقة عليهم حتى وإن كان عن طريق قيمة شهرية بسيطة يتم اقتطاعها من الراتب تقدر بـ(20 إلى 40 دينارًا) شهريًا بحسب الاستهلاك.

كما وجه نداءً إلى أصحاب المحال التجارية والورش وكبار المستهلكين كالمواقع التجارية والمصانع ومرافق الدولة.