4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 02:04 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

قدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني إجمالي التحويلات للمؤسسة الوطنية للنفط للنصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 4 مليارات و843 مليونًا و971 ألف دينار.

وأوضح الفريق الإعلامي للوزارة أن إجمالي تحويلات الباب الأول (المرتبات والمهايا) 623 مليونًا و971 ألف دينار.

وأشارت إلى أن تحويلات الباب الثاني (المصروفات العمومية) 1.1 مليار دينار، أما الباب الثالث (مصروفات التحول) 500 مليون دينار، والباب الرابع (مصروفات الدعم) ملياران و2.27 مليون دينار.

كانت وزارة المالية تعهدت الأسبوع الماضي بانتهاج مبدأ الشفافية والإعلان عن النتائج المالية أولاً بأول، بعد ساعات من قرار الجيش فتح الموانئ النفطية.

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