تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد.
وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 6.67 دينار، مقابل 6.65 دينار، بارتفاع قرشين اثنين، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وارتفع اليورو إلى 7.75 دينار مقارنة بـ7.70 دينار، ليصعد 5 قروش بالسوق السوداء، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 8.72 دينار مقابل 8.68 دينار، بارتفاع 4 قروش.
في المقابل، استهل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي تعاملات الأسبوع على انخفاض، مسجلاً 1.3744 دينار اليوم، مقابل 1.3745 دينار الخميس الماضي، بهبوط قدره 0.1 درهم.
وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.8172 دينار مقابل 1.816 دينار، ليصعد 1.2 درهم، كما زاد اليورو إلى1.606 دينار مقابل 1.6055 دينار، بارتفاع نصف درهم.