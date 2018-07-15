تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 01:41 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 6.67 دينار، مقابل 6.65 دينار، بارتفاع قرشين اثنين، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو إلى 7.75 دينار مقارنة بـ7.70 دينار، ليصعد 5 قروش بالسوق السوداء، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 8.72 دينار مقابل 8.68 دينار، بارتفاع 4 قروش.

في المقابل، استهل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي تعاملات الأسبوع على انخفاض، مسجلاً 1.3744 دينار اليوم، مقابل 1.3745 د‫ينار الخميس الماضي، بهبوط قدره 0.1 درهم.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.8172 دينار مقابل 1.816 د‫ينار، ليصعد 1.2 درهم، كما زاد اليورو إلى1.606 د‫ينار مقابل 1.6055 دينار، بارتفاع نصف درهم.

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