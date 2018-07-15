بالصور.. انطلاق حملة «بالعلم والعمل نرتقي» في بلدية الخمس

انطلقت الحملة التدريبية «بالعلم والعمل نرتقي» في دورتها السابعة، بمدينة الخمس.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني إن الحملة التدريبية التي انطلقت الأسبوع الجاري، نظمت بالتعاون مع مكتبي العمل والتأهيل بمصراتة والخمس.

وتتضمن ورش عمل تدريبية في عدة مجالات أبرزها المهارات الإدارية، التشريعات الضمانية، وإدارة الاجتماعات والوقت، وتشريعات العمل والوظيفة العامة.

وتستهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام، عددًا من المتدربين من مختلف القطاعات والمستشفيات العاملة بمدينة الخمس.

وافتتحت الحملة برنامجها التدريبي أمس السبت بحضور مديري مكاتب العمل والتأهيل بمصراتة والخمس وزليتن، وعضو المجلس البلدي بالمدينة ورئيس لجنة الصحة بالبلدية.

