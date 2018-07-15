عودة التيار الكهربائي إلى سرت

محطة كهرباء سرت البخارية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

عاد التيار الكهربائي إلى مدينة سرت بالكامل بعد انقطاعه منذ الساعة الحادية عشرة الليلة الماضية وحتى الساعة السابعة صباح اليوم الأحد.

وقال مساعد مدير إدارة المنطقة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء، المهندس رمضان أبوشوفة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن إدارة التحكم بطرابلس فصلت الخطوط المغذية لمدينة سرت من محطة 400 بالكامل.

وأشار إلى أن الضغط على الشبكة أجبر إدارة التحكم على طرح الأحمال.

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي لم يقتصر على مدينة سرت، إذ انقطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق والأحياء بمدينة بنغازي لساعات أمس السبت.