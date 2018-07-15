مصادر: اشتباكات عنيفة بين الجيش و«إرهابيين» في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 15 يوليو 2018, 01:15 مساء
عناصر من الجيش الليبي في درنة. (الإنترنت)

شهدت مدينة درنة مواجهات «عنيفة» طيلة الـ48 ساعة الماضية بين قوات الجيش الليبي وجيوب «التنظيمات الإرهابية» التي تتحصن بسوق الظلام وشارع المغار.

وقالت مصادر محلية وعسكرية متطابقة في درنة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقدم للجيش الليبي الذي يداهم المواقع التي يتحصن بها مقاتلو «التنظيمات المسلحة».

وأكدت المصادر، مقتل جنديين اثنين خلال المواجهات المسلحة، مشيرة إلى أن «الجيش يتقدم ببطء بسبب القناصة وتحصن المجموعات المسلحة في بيوت المواطنين بشارع المغار المؤدي إلى المدينة القديمة».

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مساء الخميس 28 يونيو الماضي، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات المسلحة، في خطاب مسجل بثته منصات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. ليبيا تتسلم «الطائرة الرئاسية» بعد صيانتها في السودان
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
«جريدة الوسط»: مطالب ما بعد انفراج أزمة «الهلال النفطي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك