أسعار صرف العملات مقابل الدينار بالسوق الرسمية

استهل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي تعاملات الأسبوع على انخفاض، مسجلاً 1.3744 دينار اليوم، مقابل 1.3745 د‫ينار الخميس الماضي، بهبوط قدره 0.1 درهم.

وأشار المصرف المركزي، في نشرته الصادرة اليوم، إلى أن الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 1.8172 دينار مقابل 1.816 د‫ينار، بارتفاع 1.2 درهم، كما صعد اليورو إلى 1.606 د‫ينار مقابل 1.6055 دينار، بارتفاع نصف درهم.

في الوقت نفسه سجلت عملات خليجية استقرارًا مقابل الدينار، إذ حافظ سعر صرف الريال السعودي على 0.3665 د‫ينار، والدرهم الإماراتي عند 0.3742 د‫ينار.

وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 0.5211 د‫ينار، مقابل 0.5226 د‫ينار، بهبوط 1.5 درهم.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.284 د‫ينار، مقابل 0.2854 د‫ينار، بانخفاض 1.4 درهم. واستقر اليوان الصيني عند 0.2054 دينار.