أسعار صرف العملات مقابل الدينار بالسوق الرسمية

استهل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي تعاملات الأسبوع على انخفاض، مسجلاً 1.3744 دينار اليوم، مقابل 1.3745 دينار الخميس الماضي، بهبوط قدره 0.1 درهم.
وأشار المصرف المركزي، في نشرته الصادرة اليوم، إلى أن الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 1.8172 دينار مقابل 1.816 دينار، بارتفاع 1.2 درهم، كما صعد اليورو إلى 1.606 دينار مقابل 1.6055 دينار، بارتفاع نصف درهم.
في الوقت نفسه سجلت عملات خليجية استقرارًا مقابل الدينار، إذ حافظ سعر صرف الريال السعودي على 0.3665 دينار، والدرهم الإماراتي عند 0.3742 دينار.
وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 0.5211 دينار، مقابل 0.5226 دينار، بهبوط 1.5 درهم.
وتراجعت الليرة التركية إلى 0.284 دينار، مقابل 0.2854 دينار، بانخفاض 1.4 درهم. واستقر اليوان الصيني عند 0.2054 دينار.