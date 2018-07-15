لجنة أزمة الوقود: انتظام توزيع البنزين والديزل بعدد من المحطات

محطة ابناء القاضي بجانب معسكر 7 ابريل طريق السواني. (لجنة أزمة الوقود والغاز)

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز عن انتظام حركة مبيعات البنزين والديزل والغاز في عدد من المحطات ومراكز التوزيع خلال 24 ساعة الماضية.

وطمأنت اللجنة المواطنين في منشورات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد، على وجود وقود الديزل بمحطة ابناء القاضي بجانب معسكر 7 أبريل طريق السواني، وأنها ستستمر حتى ساعات متأخرة، مؤكدة عدم وجود ازدحام على مضخات الديزل في محطة وقود السلام جنزور، واستمرار العمل حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، ونوهت إلى استمرار التوزيع في محطة وقود أيمن كندير بئر الأسطى ميلاد تاجوراء حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية.

وأكدت استمرار توزيع وقود الديزل يوميًا في محطة وقود رقم 111 ليبيا للنفط الإشارة الضوئية الفلاح من الساعة 10 ليلاً إلى الساعة 10 صباحًا بإشراف مندوب اللجنة بالمحطة، والأمن المركزي فرع أبوسليم، لافتة إلى توفير الوقود لملاك الركوبة العامة (أفيكو) في تلك المحطة خلال فترة الليل، نظرًا للازدحام بتلك المنطقة خلال فترة النهار.

من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى عودة حركة الاَلات الثقيلة في الطرق العامة بعد توقف دام طويلاً بسبب نقص الوقود.

يذكر أن كمية البنزين الموزع من مستودع طرابلس على المحطات التابعة أمس السبت تصل إلى نحو 6 ملايين و670 ألف لتر، فيما بلغ إجمالي مبيعات مستودعات طرابلس لغاز الطهي 17 ألفًا و500 أسطوانة.

محطة وقود السلام جنزور. (لجنة أزمة الوقود والغاز)

محطة رقم 111 ليبيا نفط الإشارة الضوئية الفلاح. (لجنة أزمة الوقود والغاز)

محطة 111 الفلاح. (لجنة أزمة الوقود والغاز)