«الهروج»: فريق الصيانة يسيطر على تسرب النفط في خط آمال ـ رأس لانوف

عمال الصيانة بشركة الهروج للعمليات النفطية خلال إصلاح تسرب النفط من خط نقل الخام آمال ـ رأس لانوف (صفحة الشركة على فيسبوك)

قالت شركة الهروج للعمليات النفطية إن خط نقل الخام آمال رِأس لانوف تعرض لتسرب نفطي، دون أن توضح تاريخا للحادث أو موقعه.

لكن الشركة أكدت أن فريقها من العاملين في قسمي النقل وصيانة الخطوط نجح أمس السبت في السيطرة علي هذا التسرب، حيث أجريت الصيانة اللازمة لخط نقل النفط.

يشار إلى أن حقل آمال النفطي يقع في منطقة الواحات، قرب أوجلة، وهو أكبر حقول شركة الهروج للعمليات النفطية وأهمها جميعا في حوض سرت (الجيولوجي).

ويعتبر حقل آمال مسؤولاً بشكل مباشر وغير مباشر عن حوالي 400 ألف برميل من النفط يوميا ، وهو ما يعادل تقريباً ثلث كمية إنتاج ليبيا من النفط .

ويشمل امتياز الحقل منطقة كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 35 في 120 كيلومترا، ويحيط بها عشرة امتيازات نفطية، من بينها الامتيازات الخاصة بشركة الخليج العربي للنفط ، وشركة فينترسهال ليبيا المحدودة، وشركة الزويتينة للنفط .

آثار تسرب النفط في خط نقل الخام. (شركة الهروج للعمليات النفطية)

جانب من جهود العاملين بقسمي النقل والصيانة في شركة الهروج أثناء إصلاح خط نقل الخام آمال إلى رأس لانوف.