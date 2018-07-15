«الكهرباء» تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي خلال مؤتمر صحفي (صورة من شركة الكهرباء).

دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين والجهات العامة والخاصة إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والتعاون في هذا الشأن، مشيرة إلى «أثره الإيجابي» على تحسين مستوى تقديم خدمات الكهرباء.

وقالت شركة الكهرباء في بيان صادر عنها إنه نظرًا لدخول فصل الصيف والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وما يترتب عليه من ارتفاع في مستوى استهلاك الكهرباء من خلال استخدام أجهزة التكييف لساعاتٍ طويلة، فإن الشركة تهيب بالمواطنين والجهات العامة والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، والاكتفاء بتشغيل جهاز مكيف واحد وضبطه على درجة حرارة 25 درجة مئوية، والحرص على تشغيل ما تحتاج إليه فقط، وفصل كل الأحمال الزائدة على الحاجة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية.

كما دعت المواطنين إلى «فصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف، وإغلاق الإنارة الخارجية للمنازل، مما يساهم في الحد من استهلاك الكهرباء ويعد مؤشرًا على وعيك وإدراكك لمسؤولياتك تجاه وطنك».