الهجرسي: تهريب الوقود الليبي يغطي 40% من احتياجات تونس

محطة وقود في تاجوراء. (صفحة لجنة أزمة الوقود والغاز)

قال رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، ميلاد الهجرسي، إن 40 % من احتياج السوق المحلي التونسي يجرى تغطيته من الوقود الليبي المهرب.

وأضاف الهجرسي في فيديو بثته اللجنة اليوم الأحد إن خسائر التهريب قدرها مسؤولون بنحو مليار دولار منذ بدأت حملة مكافحة تهريب الوقود.

واندلعت أزمة في يوليو الماضي على خلفية إعاقة بعض التونسيين من القرى الحدودية حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، للضغط على السلطات الليبية، والسماح لهم بتهريب السلع المدعومة، عبر منفذ رأس جدير.

كانت لجنة أزمة الوقود والغاز نشرت صورًا لاحتجاجات كبيرة وعمليات لإغلاق الطريق بسبب منع عمليات التهريب في مدينة بن قردان التونسية واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة عليها بفتح التهريب.