سيالة يطلب انضمام ليبيا إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى

طالب المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة بانضمام ليبيا إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي إن «وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سلم إلى أمين عام منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى فينيسيو سيريزو رسالة من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة المتضمنة طلب ليبيا الانضمام بصفة مراقب لهذه المنظمة».

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي إلى أن طلب الانضمام يهدف إلى «تعزيز التواصل السياسي مع الدول الأعضاء في المنظمة والإستفادة منها في عدة جوانب ومن بينها الانسياب المباشر للسلع و المنتجات الزراعية للسوق الليبي دون وسيط».

وزار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي دول أمريكا الوسطى التي شملت كل من بنما و كوبا و السلفادور.