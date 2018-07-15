شركة الكهرباء تبدأ تركيب وصيانة أعمدة الإنارة في طبرق

بدأت دائرة التوزيع التابعة لشركة الكهرباء صيانة وتركيب أعمدة الإنارة بشوارع مدينة طبرق الفرعية والرئيسية.

وقال مدير إدارة توزيع الكهرباء بطبرق، المهندس محمد المبري لـ«بوابة الوسط» السبت، «إن الفنيين المكلفين بهذا العمل يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز هذه المهمة قبل نهاية الأسبوع الجاري، فقد جرى تركيب أكثر من 100 كشاف على الطريق الرئيسي، والفرعي الممتد من جزيرة مركز طبرق الطبي إلى جزيرة شهداء البوستر بحي الحطية».

وأضاف: «جزء كبير من المواطنين في مدينة طبرق هم مَن قاموا بتخريب هذه المصابيح من خلال الرمي العشوائي بالرصاص الخاص بالصيد في المناسبات والأفراح والزفات وغيرها والمارة بالطرق الرئيسية والفرعية، والبعض الآخر بسبب الحوادث على الطريق، ومن المفترض تعويض الشركة لكن للأسف لم يقم أي مواطن بتعويض الشركة بسبب تحطيمه أحد أعمدة الإنارة، والأمر لا زال مستمرًّا».

وقدمت دائرة التوزيع التابعة للشركة العامة للكهرباء بطبرق تقريرًا وافيًا تضمن أسباب عدم إنارة الشوارع الرئيسية، التي عللتها بعدم وجود قطع غيار وعدم توافر الإمكانات لإصلاحها وتحطم بعض الأعمدة نتيجة الحوادث المرورية المستمرة داخل المدينة.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ«بوابة الوسط» إن المجلس البلدي «يسعى بكل جهده لتوفير الخدمات للمدينة من بنية تحتية ومياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها، لكن مع ذلك يظل مقصرًا في أعين أهالي مدينة طبرق، وللأسف نحن جئنا في فترة انعدمت فيها الإمكانات وعجزنا تمامًا عن تقديم الخدمات، لكننا نسعى بكل جهدنا لتوفير ما أمكن لأهالي مدينتنا طبرق».

وأضاف مازق: «بعلاقات شخصية قمنا بجلب 130 كشافًا من أجل تركيبها في الطريق الرئيسي الممتد من جزيرة قسم المرور إلى جزيرة شهداء البوستر وسط المدينة، وهناك دفعة أخرى قادمة من أجل تركيبها في الطرق الفرعية، وتكفلنا بأي أعمال مدنية لصالح شركة الكهرباء بطبرق في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات وقطاعات الدولة».