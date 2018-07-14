طلاب قسم اللغة الإنجليزية يشتكون المعاملة السيئة في جامعة بنغازي

بنغازي -بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 14 يوليو 2018, 10:59 مساء
مقاعد مسكوب عليها القهوة لمنع الطلبة من الجلوس. (الإنترنت)

أطلق طلاب وطالبات قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بنغازي، هاشتاغ (#إيقاف_المعاملة_السيئة_لطلاب_قسم_الانجليزي)، ردًا منهم على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الجامعة.

وقال عدد من الطلبة تواصلت معهم «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنهم «يتعرضون لمعاملة سيئة جدًا فضلًا عن منعهم من الجلوس على المقاعد المخصصة لهم وسكب القهوة عليها بطريقة متعمدة لمنعهم من الجلوس في الظل»، مؤكدين أنهم «يتعرضون أحيانًا لعنف لفظي بكلمات عنصرية ووصفهم بالحيوانات أحيانًا أخرى من قبل بعض رجال الأمن والعاملين بإدارة القسم».

وأوضح الطلبة أنهم «يضطرون للجلوس في الشمس بين المحاضرات بسبب منعهم من الجلوس على المقاعد المخصصة لهم بسكب القهوة»، لأن هناك فرق ساعتين أحيانًا بين المحاضرات من (8 إلى 10) صباحًا، ومن (12 إلى 2) ظهرًا.

ونوه الطلبة، إلى أن «طلاب قسم الإنجليزي لا يستطيعون تنزيل موادهم بأنفسهم بعكس الأقسام الأخرى الطالب هو من يقوم بإنزال المواد بنفسه وهذا حق طبيعي، فقد قامت إدارة القسم بتغيير النظام واعترضنا حينها ولكن دون جدوى».

وختم الطلبة حديثهم إلى «بوابة الوسط» بأنهم ليست لديهم أي مطالب من إدارة الجامعة سوى «المعاملة الحسنة والاحترام».

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