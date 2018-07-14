الخدمات الصحية في بني وليد تستعد لإطلاق حملة تطعيمات للأطفال

اجتماع إدارة الخدمات الصحية لبحث الاستعدادت لإطلاق حملة التطعيمات في بني وليد. (الإنترنت)

ناقش مدير إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، سلامة الوداني، مع مشرف التطعيمات صالح الصيعاني، استعدادات الإدارة لانطلاق حملة التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر إلى عام ونصف ضد كافة الأمراض التي ستبدأ يوم غد الأحد بعد انقطاع التطعيمات لمدة 8 اشهر.

وأكد مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، أن مديري المراكز الصحية قاموا بتذليل كافة العراقيل أمام المواطنين من حيث التنظيم والإشراف وتوفير التطعيمات.

ونوه أبوالنيران إلى أن التطعيمات متوافرة، مطالبًا المواطنين بعدم الازدحام غير المبرر أمام المراكز الصحية بالمدينة.

وأشار أبوالنيران، إلى أن المراكز التي ستفتح أبوابها غدًا الأحد هي: المركز الصحي الجملة والظهرة والخرماني والشمالية والرعاية الصحية واشميخ وتنيناي والمردوم.