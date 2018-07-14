«المدار الجديد» توفر مستلزمات ومعدات طبية لصالح مركز سبها

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 14 يوليو 2018, 09:06 مساء

وفرت شركة «المدار الجديد» للاتصالات، بعض المستلزمات والمعدات الطبية لصالح مركز سبها الطبي، وأطلقت حملة «عيون الجنوب» لإجراء عمليات العيون.

وقال مسؤول قسم الإعلام بشركة «المدار الجديد» للاتصالات، محمد الزواوي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشحنة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، التي تستهدف دعم المرافق الصحية في ليبيا بشكل عام لسد العجز والنقص في المستلزمات الطبية.

وأوضح الزواوي أن الشحنة الطبية تتكون من مستلزمات ومعدات طبية وأدوية خاصة بعمليات العيون تحت إشراف المركز، مشيرًا إلى أن حملة «عيون الجنوب» تستمر لمدة خمسة أيام لإجراء أكثر من 300 عملية عيون لإزالة المياه البيضاء والزرقاء للمرضى من أهالي الجنوب بأيدي جراحين مختصين من داخل وخارج ليبيا.

يشار إلى أن شركة «المدار الجديد» للاتصالات سلمت عديد المرافق الصحية بعدة مدن ومناطق مختلفة في ليبيا مستلزمات ومعدات طبية وأدوية لسد العجز في قطاع الصحة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.

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