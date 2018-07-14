«الموقتة» تعفي أعضاء المجلس البلدي جالو وتكلف العميد بتسيير الأعمال

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | السبت 14 يوليو 2018, 08:24 مساء
عميد بلدية جالو شعيب الأمين، (أرشيفية: بوابة الوسط)

قررت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة إعفاء أعضاء المجلس البلدي جالو من مهامهم وكلفت عميد البلدية شعيب احميدة الأمين بتسيير مهام العميد والمجلس البلدي، وفق قرار اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم السبت.

ونص قرار وزارة الحكم المحلي رقم (89) لسنة 2018 في مادته الثانية على إعفاء أعضاء المجلس البلدي من مهامهم وتسليم ما بعهدتهم إلى عميد البلدية المكلف بتسيير الأعمال، وشددت على العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وجاء القرار بعد إخطار عميد بلدية جالو، شعيب احميدة الأمين، لوزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة بانتهاء ولاية المجلس البلدي جالو المنتخب قبل أربع سنوات.

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