طلاب الشهادة الثانوية في بني وليد يبدؤون امتحانات نهاية العام

امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد. (بوابة الوسط)

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الشهادة الثانوية) للقسمين العلمي والأدبي في مدينة بني وليد، التي تجرى في أربع لجان موزعة على المدينة.

وقال مراقب التربية والتعليم في بني وليد، خالد أبوحمرة لـ«بوابة الوسط»، إن اليوم الأول للامتحانات سار على ما يرام دون أي عراقيل، مضيفًا أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة في مدينة بني وليد، بلغ 1064 طالبًا وطالبة.

وأجرى أبوحمرة رفقة مسؤولي قطاع التعليم بالمدينة جولة تفقدية على لجان الامتحانات للاطمئنان على سير العملية، ومتابعة توافد الطلاب على اللجان، التي فتحت أبوابها في الساعة الثامنة لاستقبال الطلاب.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية التي تم اعتمادها تمثلت في وضع كل الترتيبات ذات العلاقة بتأمين امتحانات الشهادة الثانوية، ولاسيما فيما يتعلق بوضع التدابير الأمنية لتأمين مقار لجان الامتحانات والطرقات المحيطة بالمقار ومراكز توزيع الأسئلة، وتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة إلى اللجان وتأمين رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الامتحانات.

امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد. (بوابة الوسط)