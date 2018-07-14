العاملون بشركة مليتة للنفط والغاز يطالبون بإطلاق زملائهم المخطوفين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 08:01 مساء

طالب العاملون بشركة مليتة للنفط والغاز بإطلاق زملائهم المخطوفين من حقل الشرارة، «فورًا ودون أي شروط».

وأكد العاملون بشركة مليتة للنفط والغاز في بيان أصدروه مساء السبت أن «هؤلاء المستخدمين يعتبرون طرفًا محايدًا وبعيدين كل البعد عن أي نزاعات سياسية أو عسكرية أو حزبية، فكل مستخدمي قطاع النفط والغاز في ليبيا سواء الليبيين أو الأجانب يعملون لكل الوطن».

كما أعلن العاملون في الشركة رفضهم «رفضًا قاطعًا خطفهم أو التعرض لهم أو إقحامهم في أي تجاذبات، لغرض الوصول إلى مطامع جهوية أو فردية».

كما طالبوا «المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية وكل المسؤولين والأعيان والخيَّرين بالتدخل الفوري والسريع لإطلاق المخطوفين، لأن استمرار خطفهم يعرِّض العملية الإنتاجية للتوقف وحفاظًا على سلامة الأرواح».

وحذر العاملون من أن هذه الأعمال غير المسؤولة تسببت في «الانخفاض الشديد في إنتاج حقل الشرارة، والذي أصبح ينتج 100 ألف برميل يوميًا بعد أن كان ينتج 300 ألف برميل يوميًا».

وقال مصدر أمني، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت صباح اليوم السبت موقع 86 التابع لحقل الشرارة النفطي، وخطفت ثلاثة موظفين ليبيين وأوكرانيًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غايم اوف ثرونز» و«نتفليكس» في صدارة ترشيحات «إيمي»
ثقافة وفن
اختيارات «عمروش» في منتخب ليبيا تثير التساؤلات بين خبراء الكرة
رياضة محلية
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
«مراسلون بلا حدود»: الحصول على تأشيرة دخول ليبيا للصحفيين مهمة شاقة
ليبيا
كاركاتير حليم - المواطن وسعر رغيف الخبز
كاريكاتير
جمرك ميناء الخمس يكشف ملابسات شحنة العلف الحيواني «التبن»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العناق «المرغوب» يحسن الذاكرة والصحة النفسية