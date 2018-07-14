غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 06:57 مساء

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه «لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد»، مشيرًا إلى ضرورة «إنشاء نظام محاسبة عام، ونظام لإعادة توزيع عائدات النفط، وإعادة تشكيل جيش وطني ونظام تعليمي».

ورأى غسان سلامة في حديثه لمجلة «إيملي» الفرنسية السبت أن «الوضع صعب في دول مثل العراق أو ليبيا، حيث يكون الموقف حرجًا بشكل خاص».   

وأضاف: «ليبيا بلد تشظى إلى ألف قطعة، خاصة بسبب التدخل الخارجي الذي أنهى الديكتاتورية في البلاد، وكان لهذه الديكتاتورية عديد العيوب، لكنها حافظت على استقرار بلد بحجم فرنسا ثلاث مرات».

ولفت سلامة إلى أن الاستنتاج الذي استخلصه من التجربتين العراقية والليبية هو أنه «لا ينبغي أبدًا إسقاط الديكتاتور إذا لم يكن أحد يعرف بالضبط كيف يحل محله». 

وأكد سلامة أنه «ليس في نيته إنشاء ديكتاتور جديد. أريد أن أساعد الليبيين على اتخاذ القرارات الصحيحة لبدء عملية إعادة البناء، لكن يجب ألا نتوهم أن ما نضعه على القضبان سيتحقق أمامنا الآن. أعتقد أن الأمر سيستغرق جيلاً على الأقل لإعادة بناء الدولة وجعل الأمور أفضل».

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