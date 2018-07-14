موغيريني تلتقي سلامة وويليامز بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس

التقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيديركا موغيريني، اليوم السبت، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاتي ت. ويليامز، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد في العاصمة طرابلس.

ووصلت موغيريني إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم، وأجرت مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن الملفات الاقتصادية والسياسية والهجرة وتطوير العلاقات الأوروبية مع ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء موغيريني وسلامة وويليامز بطرابلس ناقش العملية السياسية ودعم الاتحاد الأوروبي خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.