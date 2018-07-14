موغيريني تلتقي سلامة وويليامز بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 06:39 مساء

التقت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيديركا موغيريني، اليوم السبت، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاتي ت. ويليامز، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد في العاصمة طرابلس.

ووصلت موغيريني إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم، وأجرت مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن الملفات الاقتصادية والسياسية والهجرة وتطوير العلاقات الأوروبية مع ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء موغيريني وسلامة وويليامز بطرابلس ناقش العملية السياسية ودعم الاتحاد الأوروبي خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غايم اوف ثرونز» و«نتفليكس» في صدارة ترشيحات «إيمي»
ثقافة وفن
اختيارات «عمروش» في منتخب ليبيا تثير التساؤلات بين خبراء الكرة
رياضة محلية
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
«مراسلون بلا حدود»: الحصول على تأشيرة دخول ليبيا للصحفيين مهمة شاقة
ليبيا
كاركاتير حليم - المواطن وسعر رغيف الخبز
كاريكاتير
جمرك ميناء الخمس يكشف ملابسات شحنة العلف الحيواني «التبن»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العناق «المرغوب» يحسن الذاكرة والصحة النفسية