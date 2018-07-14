انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفوده | السبت 14 يوليو 2018, 06:23 مساء
امتحانات الشهادة الثانوية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

بدأت، اليوم السبت، في بلدية سبها امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الشهادة الثانوية) للعام الدراسي 2017 - 2018 بالمدارس الثانوية في المدينة.

وقال رئيس لجنة امتحانات الشهادة الثانوية في سبها، الدكتور مسعود الرقيق لـ«بوابة الوسط»، إن الامتحانات انطلقت حسب الموعد المعد لها وبشكل طبيعي دون أية مشاكل، مشيرًا إلى أن لجان مراقبة الامتحانات ضمت أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها البالغ عددهم 217 مراقبًا، متمنيًا التوفيق للطلاب الممتحنين ومشاهدتهم العام المقبل فى الجامعة.

وأضاف عميد البلدية عضو لجنة امتحانات الشهادة الثانوية بسبها حامد الخيالي، لـ«بوابة الوسط»، أنهم تفقدوا مدارس سبها فى اليوم الأول للامتحانات للاطلاع على سير عملية الامتحانات وتدوين أية ملاحظات سواء من المراقبين أم من الطلبة، ومتابعة أوضاع المدارس واللجان، مؤكدًا أن اليوم الأول للامتحانات سار بصورة جيدة.

وأوضح مدير مكتب التعليم في سبها النعاس الحافر، لـ«بوابة الوسط»، أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية هذا العام يبلغ 2623 طالبًا وطالبة بمَن فيهم طلبة التعليم المنزلي، موزعين على 9 لجان، منها 8 لجان داخل مدينة سبها ولجنة واحدة بمنطقة غدوة التابعة لبلدية سبها.

وأكد الحافر أن جميع أعضاء اللجان والمراقبة موجودون إلى جانب لجنة المراقبة المكلفة من وزارة التعليم وكذلك رجال الأمن من مديرية أمن سبها لمتابعة سير الامتحانات.

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