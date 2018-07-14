انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بالواحات

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | السبت 14 يوليو 2018, 05:23 مساء
طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في الواحات. (الإنترنت)

بدأت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الشهادية الثانوية) للعام الدراسي 2017 - 2018 بمدن الواحات (أوجلة وجالو وأجخرة ومرادة) بقسميها العلمي والأدبي.

وقالت اللجنة المشرفة على الامتحانات بمدن الواحات إن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات يبلغ 440 طالبًا وطالبة يجرون الامتحانات تحت إشراف خمسة لجان بمشاركة 8 مدارس ثانوية، إضافة إلى طلبة التعليم المنزلي.

وأكدت المكاتب الإعلامية بقطاعات التعليم بمدن الواحات لـ«بوابة الوسط» أن اليوم الأول للامتحانات سار على ما يرام دون تسجيل أية مخالفات أو تسريبات لامتحان التربية الإسلامية.

طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في الواحات. (الإنترنت)
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