«داخلية الوفاق»: العميد خيري الرتيمي انتحر بمسدس.. وترك رسالة أوصى فيها بأسرته

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 03:13 مساء
العميد خيري الرتيمي التابع لرئاسة الأركان الجوية بوزارة الدفاع. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أن العميد خيري الرتيمي التابع لرئاسة الأركان الجوية بوزارة الدفاع، «قام بالانتحار عن طريق قتل نفسه بمسدس داخل المكان المخصص للوضوء بمسجد بن نابي بشارع الصريم، أثناء صلاة الفجر».

وأكدت «داخلية الوفاق»، أنه وفقاً للتحقيق مع شهود العيان، فإنهم سمعوا إطلاق نار داخل المكان وعند توجهم إليه وجدوا العميد الرتيمي مقتولا بطلقة في الرأس والمسدس لازال بيده، مشيرًا إلى أنه «قبل انتحاره أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه يوصيه خيراً بأسرته عند الساعة 3:17 صباحًا».

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وتابعت، أنه «من خلال جمع المعلومات، تبين بأن الرتيمي تعرض في الفترة السابقة إلى ضغوط حياتية دفعته إلى الانتحار».

وطالبت «داخلية الوفاق»، بعدم نشر أي أخبار تخل بالوضع الأمني داخل البلاد، مناشدة بالتحقق من صحة الأخبار عن طريق الرجوع إلى المصدر الرسمي، «لأن مثل هذه الأخبار تؤثر سلباً على الوضع الأمني داخل البلاد».

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