طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التربية الدينية.. و«التعليم» تطمئن الجميع

طالب يؤدي الامتحان في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة (وزارة التعليم)

بدأ نحو 58 ألف طالب وطالبة من كل المدن والقرى الليبية آداء امتحانات الشهادة الثانوية، وقالت وزارة التعليم العام إن الامتحانات تسير وفق ماهو مخطط لها على أكمل وجه ممكن.

وأدى الطلاب امتحان التربية الدينية للقسمين العلمي والأدبى، وسط أجواء من الهدوء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اليوم الأول من الامتحانات سار وفق الخطة الموضوعة بكل المناطق، سواء الأمنية أو الخدمية، مشيرة إلى أن اللجان قامت بمهامها حسب العمل الموكل اليها.

وأكد رؤساء اللجان المركزية سير الامتحانات كما هو مخطط لها وعلى أكمل وجه ممكن، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

في السياق نفسه، أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق جولة للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل جامعة طرابلس، كما جرى زيارة بعض القاعات للاطمئنان على سير الامتحانات بالشكل المطلوب ووفق المخطط له.

وشدد وزير الداخلية المفوض خلال زيارته اللجنة برفقة معيتيق على ضرورة التعاون مع رجال الأمن المكلفين بالخطة الأمنية لتأمين مقار الإمتحانات واللجان المشرفة على الإمتحانات من قبل المواطنين (أولياء أمور الطلبة).

كما أجرى وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل رفقة اللجنة الوزارية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية بجولة تفقدية لبعض قاعات الامتحانات داخل جامعة طرابلس وذلك للاطلاع على سير الامتحانات.

واستمع الوزير إلى ملاحظات اللجان المشكلة كما التقى ببعض من أهالي الطلبة الذين جاؤوا للاطمئنان على أبنائهم بخصوص الامتحانات، وأكد ان اللجنة ستتواجد لحلحلة كل المشاكل التي قد تواجه سير الامتحانات.

إلى ذلك، أعلنت مصلحة المرافق التعليمية استكمال كافة أعمالها الفنية والهندسية لتوفير المناخ الملائم لإجراء الامتحانات، وأشارت في بيان إلى تهيئة الظروف المناسبة أمام الطلاب من خلال صيانة كافة القاعات الامتحانية بالجامعات والمرافق الخدمية.

طالبة تتسلم ورقة الأسئلة في أحد لجان الثانوية العامة. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

كراسة إجابة أحد الطلاب. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق خلال تفقده لجنة جامعة طرابلس. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

الطلاب يؤدون الامتحان في أحدى لجان الثانوية العامة. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور خلال تفقده لجنة جامعة طرابلس. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

وكيل وزارة التعليم عادل جمعة يستمع إلى ولية أمر أمام إحدى اللجان. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

الطلاب يؤدون الامتحان في أحد لجان الثانوية العامة. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)