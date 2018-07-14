«الوطنية للنفط» تعلن تفاصيل الهجوم على المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 14 يوليو 2018, 01:42 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية، اقتحموا المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح اليوم.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم، اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين، أطلق اثنان منهم، فيما بعد، مشيرة إلى إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين، كإجراء احترازي.

وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتابعون التطورات عن كثب مع إدارة شركة «أكاكوس»، مؤكدة أنه من المتوقع أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم.

وأصدرت «الوطنية للنفط»، تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة الشركة ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع، فيما تتواصل مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين.

وشركة «أكاكوس» هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، ومجوعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و«أو. أم. في».
 

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