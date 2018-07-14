الشحومي: الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الميزانية

الرئيس السابق لهيئة سوق المال سليمان الشحومي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رأى الرئيس السابق لهيئة العامة لسوق المال سليمان الشحومي أن إعادة إصدار الميزانية العامة «هو العنوان الصحيح للاصلاح الاقتصادي».

وقال، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذا أردتم تطبيق مشروع إصلاح اقتصادي يحل مشاكل الوضع المتأزم ويغيث الناس، عليكم بإعادة إصدار ترتيباتكم المالية».

وأضاف «تدرجوا بالرسوم علي بيع الدولار، وقي إلغاء الدعم واستبداله بالبديل النقدي للمواطنين»، مضيفا «عليكم أن تعيدوا إدراج علاوة العائلة المتوقفة منذ سنوات».

كان المصرف المركزي، أعلن في يونيو الماضي عن تفاصيل البرنامج الذي يتضمن خفض الدعم على أسعار المحروقات، وخفض سعر الدينار، ومن ثم جرى إحالته إلى كافة الأطراف، وعلى رأسها مجلس النواب.