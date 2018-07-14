الدولار يستهل الأسبوع على ارتفاع في تعاملات السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 12:18 مساء

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل الدينار في السوق السوداء، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وصعد سعر العملة الأميركية إلى 6.56 دينار اليوم السبت، مقابل 6.51 دينار الخميس في السوق السوداء، مرتفعا 5 قروش، وفق صفحات متداولين ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما ارتفع اليورو إلى 7.65 دينار مقارنة بـ7.57 دينار، وصعد الجنيه الاسترليني إلى 8.60 دينار، مقابل 8.55 دينار، لترتفع العملتان البريطانية والأوروبية 9 و5 قروش على الترتيب.

وسجل سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر أن يطبقها المصرف المركزي قريبا.
 

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