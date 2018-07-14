انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مدرجات الجامعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 11:47 صباحا

بدأت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة وسط ترتيبات أعدتها وزارة التعليم لاستقبال 58 ألف طالب وطالبة يمتحنون لأول مرة في مدرجات الكليات الجامعية والمعاهد العليا.

ويراقب الامتحانات 5786 ملاحظا من بينهم لجان مراقبة ولجان خدمات متمثلة في 178 لجنة في جميع أنحاء مناطق ليبيا، وهناك 52 تجمعا و30 لجنة مركزية.

وشكلت لأول مرة لجنة تربوية ضمت مفتشا تربويا، وأخصائيا اجتماعيا، ومرشدا نفسيا، ومسعفا صحيا، ومعلما لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتابع الامتحانات لجنة متابعة مكونة من مفتش تربوي وعضو من مكتب المتابعة وعضو مكتب الامتحانات التابع للبلدية تعمل على دقة المراقب والمتابعة، إضافة إلى لجنة خدمات مهمتها تلبية حاجات الطلاب في القاعات.

يذكر أن طلبة الشهادة الثانوية تم تزويدهم بشرائح للهواتف النقالة من شركة المدار تحت اسم «باقة المستقبل» يتم من خلالها التواصل مع الطالب بشكل مباشر، وإرسال رسائل إلى الطالب بشكل دوري من بينها نتائج الامتحانات.

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